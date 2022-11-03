加拿大今天以「國家安全」為由，勒令3家中國企業撤出其在加拿大稀土礦物公司的股份。

法新社報導，1份聲明指出，被勒令撤出股權的包括中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛澤鋰業國際有限公司以及藏格礦業投資（成都）有限公司。

加拿大工業部部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）說，加拿大國家安全和情報機構對這些公司進行了「嚴格審查」，才做出這項決定。

沈潘說：「雖然加拿大繼續歡迎外國直接投資，但投資威脅到我們的國家安全和關鍵礦產供應鏈時，我們會採取果斷行動。」

稀土礦物被認為對未來的綠色科技至關重要，且已應用在電子、航太、汽車和國防工業中。

加拿大5天前宣布加緊限制外國國有企業對加國稀有礦物的投資，只有「特殊情況下」才會准許投資。

渥太華列出31種其認為關乎自身經濟繁榮的「關鍵礦物」，包括用於太陽能板、風力渦輪機和電動汽車電池的鈷、鋰和錳。