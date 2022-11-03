大安區農會3日假飛天豬餐館，表揚榮獲111年度產銷履歷達人獎的陳蓮章等8人，為大安區農會贏得榮耀。（陳世宗攝）

為讓消費者對生產者感到用心與安心，以安全、永續、資訊公開、可追朔為核心價值，供產品達到「安食健康」為目標，提供消費者最優質、最安心的產銷履歷驗證之農產品。大安區農會3日假飛天豬餐館，表揚榮獲111年度產銷履歷達人獎的陳蓮章等8人，為大安區農會贏得榮耀。

大安區農會今天表揚活動，與會有農糧署中區分署台中辦事處陳志鈴、農業局賴茂賢、沈怡璇，農會理事長陳蓮章、常務監事黃明榮、總幹事蔡建宗及達人陳蓮章、吳金地、黃毅弘、林志英、吳茂森、蔡清潭、林定夫、黃益賦等8位團體驗證達人一同出席。

大安區農會表示，為提升農特產品品質及保障消費者的健康，著重生產履歷驗證，多年來的努力，果然不負眾望；農會總幹事蔡建宗獲得108年產銷履歷達人、芋農黃至青獲得109年度產銷履歷達人等殊榮。

蔡建宗說，今年大安農會水稻團體驗證再度榮獲111年度產銷履歷達人獎，3度榮獲不只提高農產品的品質，也間接提高農民的收益，更難能可貴的是為台中大安偏鄉提高產地知名度，連續奪三屆獲達人獎，這更是大安區全體農民及農會共同努力所得的榮耀。

蔡建宗強調，飛天豬「安農五寶」–豬肉、芋頭、大安葱、酒、安泉米等5大類品牌都完成產銷履歷驗證，為飛天豬品牌的豬肉、芋頭、安泉米榮獲產銷履歷達人奪3屆，讓在地農友與有榮焉，更加用心的投入生產，致力提升農產品品質，提供在地優質好農產，並期盼未來有更多優秀農友加入，創造產銷履歷多贏的新局面。