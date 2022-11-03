選在中共20大之後訪台 IPAC：展示對台灣的支持(總統府提供)

選在中共20大之後訪台 IPAC：展示對台灣的支持(總統府提供)

蔡英文總統今天接見「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團，團長包瑞翰強調，IPAC對臺灣的立場非常清楚，我們反對片面改變海峽兩岸現狀，也呼籲歐盟與臺灣簽署雙邊投資協定（BIA），並支持有意義參與國際組織。荷蘭眾議員史卓瑪則警告北京，對臺採取任何行動，所付出代價會大過於能獲得的利益，「對臺灣的威脅就是對全世界的威脅」。

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）由歐洲議會議員包瑞翰率團來台訪問，不過包瑞翰因為確診，今天是透過視訊連線，其餘成員包括英國下議院議員康明絲、捷克眾議院議員黛赫、科索沃國會議員霍蒂、烏克蘭國會議員克尼茨基、比利時眾議院議員范荷芙等人，由外交部長吳釗燮陪同，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文表示，這是IPAC首次訪臺，成員包含來自7個歐洲國家及歐洲議會的議員，展現對臺灣跨國、跨黨派的堅定支持，格外具有意義。

今年8月，中國進行長時間的軍演，已經對區域穩定和平造成影響。IPAC今年9月在美國華府舉行大會時曾發表共同聲明，強調捍衛臺海和平穩定的重要性，對於IPAC以行動展現對臺灣的強韌支持，蔡英文表達誠摯感謝。

她提到，受到疫情影響及威權主義擴張，全球供應鏈持續在重整當中。臺灣在半導體領域有長期的發展，也累積了相當的優勢。我們期待和所有民主盟友，透過互相投資、技術交流合作，共同打造更安全且具有韌性的全球供應鏈。

她再次呼籲民主國家進一步強化和臺灣在政治及經濟方面的交往，並且與臺灣簽署雙邊及多邊投資及貿易協定。也相信未來臺灣和歐盟在各領域，一定能夠持續深化夥伴關係。

包瑞翰致詞時表示，IPAC成員在許多政治議題的看法上也許分歧，但都共同堅信民主國家必須團結一致，對抗全球威權主義的浪潮。IPAC的基本策略就是在民主國家間尋求合作。

包瑞翰指出，訪團本周來臺訪問，目的就是為了展現對臺灣民主的堅定支持與團結。支持臺灣，是IPAC的工作重點之一，就如同9月在華府舉行大會時，就曾發表的公開聲明。

他表示，IPAC訪臺的第二個原因，就是要代表歐洲感謝臺灣對烏克蘭展現的堅定支持。烏克蘭人民勇敢捍衛國家主權與國際認可的國界，奮力抵抗俄國惡意挑起的非法戰爭。「我們也要特別注意，北京當局是公開支持這場戰爭的。

包瑞翰強調，IPAC對臺灣的立場非常清楚，我們與臺灣團結對抗中國共產黨的威脅進犯，並捍衛和平；我們反對片面改變海峽兩岸現狀，並譴責武力的使用或威脅。我們與臺灣共享許多基本價值，即便我們在死刑等議題的立場有所差異，但我們依然尊重彼此、理性溝通。

他強調，IPAC承諾以嚇阻為原則，協助臺灣反抗中國大陸日漸強硬的侵犯行為。我們也希望與臺灣增進各領域的夥伴關係，尤其是貿易與投資。因此，我們呼籲歐盟與臺灣簽署雙邊投資協定（BIA），並支持臺灣有意義參與國際組織，例如「國際民航組織」（ICAO）、「世界衛生組織」（WHO）、國際刑警組織（INTERPOL）及「聯合國氣候變化網要公約」（UNFCCC）等。

他也期待彼此能攜手團結，提升人權、社會正義、生態與氣候責任及民主法治等價值，創造更繁榮的未來。

荷蘭眾議員史卓瑪致詞時表示，訪團此次來訪的時機並不是一個巧合，在中共20大之後，我們特別來到臺灣，展示對臺灣的支持，因為臺灣不能夠被孤立，我們不會被北京所威嚇，我們與臺灣的關係與友誼，也不能由別人來決定。

史卓瑪指出，目前世界正面臨民主和威權之間的鬥爭，臺灣處於這場鬥爭的最前線，所以無論如何，都要展現我們的團結。此行他認為更重要的是，與臺灣分享從烏俄戰爭中所學到的功課。

他說，我們未能嚇阻俄羅斯的侵略，是因為在此戰事發生之前，未能傳達我們的決心、團結的力量，以及願意為此侵略所採取的政治、經濟和軍事等措施，「這是我們所犯的錯誤，我們不會再犯」。

針對臺灣，他認為世界其他民主盟友有必要一起聯合起來，清楚地告訴北京，假如北京對臺灣採取任何行動，將會面對非常嚴重的政經及軍事後果，所付出的代價會大過於北京能獲得的利益。「對臺灣的威脅就是對全世界的威脅」。