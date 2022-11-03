國民黨台北市長候選人蔣萬安特別拍攝影片，幫同黨苗栗縣長候選人謝福弘加油打氣。（謝福弘競選團隊提供）

選戰進入倒數22天，在藍綠對決升溫的氣氛下，國民黨各縣市選將的彼此支援也更趨緊密。在台北市人氣領先的市長候選人蔣萬安專程撥空拍攝影片，為同黨苗栗縣長候選人謝福弘打氣加油，謝福弘陣營3日釋出影片，並強調藍軍相挺一棒接一棒，大家要展現國民黨凝聚力一起打贏選戰。

蔣萬安在影片中對苗栗縣民喊出「縣長選2號，幸福來報到」，並稱謝福弘不只展現國民黨的團結，也期望凝聚國民黨的支持者，用選票教訓民進黨，讓國民黨在年選戰爭取更大的勝選成果。

謝福弘表示，其實早在他剛投入苗栗縣長選舉時，蔣萬安就曾經來到苗栗為他打氣，而正藍、正直、善良、清白的特質也完全就是蔣萬安的特質，也是國民黨在苗栗提名的堅持。

謝福弘說，在選戰進入白熱化的時刻，蔣萬安特別拍攝影片，對苗栗選民呼籲苗栗縣需要正藍、正直、善良、清白的縣長，並懇託民眾一起支持他，讓他深深感受藍軍的團結與支持。

謝福弘表示，長期以來無論是防疫或是施政已經讓民眾的不滿持續累積，使得選舉大環境充滿「教訓民進黨」的氛圍，但是民進黨選舉招數太多，即使蔣萬安在台北市，也經常面臨民進黨的漫罵與抹黑，因此堅持正藍、正直、善良、清白來爭取選區民眾認同，在台北市能獲得認同，相信在苗栗縣也是相同的。

繼上次韓國瑜拍攝影片支持謝福弘之後，這次蔣萬安推薦謝福弘的影片也已製作成電視系統台廣告，11月開始將在系統台上開始播映，謝陣營期望凝聚國民黨的支持者，一起守住苗栗的藍天。