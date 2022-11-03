一名女網友日前出車禍骨折，遠距離的男友說想來看她，並稱2人已2個月沒見，提議到外頭過夜，但她說目前傷口很痛，吃飯洗澡都需要協助，住旅館不太方便，男友竟說「有什麼差嗎？很想你耶，也很久沒跟你ooxx了」，她則暴怒，男友又說「我又不是跟你手臂做，是跟你做」。

該女網友在Dcard發文，她日前出了車禍手骨折，遠距離戀愛的男友得知後說想來找她，原本說是當天來回，但男友說已經2個月沒見面了，問她要不要在外頭過夜，她說因為剛出院，洗澡吃飯都需要協助，也要為傷口換藥，住外面不太方便，對男友說「睡覺還要喬姿勢，而且洗澡可能都需要你幫忙，太麻煩了」。

該女網友婉拒男友過夜要求，男友竟說「有什麼差嗎？我想說很久沒見面了，很想你耶，也很久沒跟你ooxx了」，她則說自己現在是傷患，怒罵對方滿腦子只想「這事」，男友說「我又不是跟你手臂做，是跟你做，有影響嗎」，她回應現在傷口仍很痛，半夜都會被痛醒，但男友不關心她，只關心能否做愛。

該女網友最後氣到掛電話；其他網友留言「這種不尊重女友只想打炮的，一率兩個字送他：人渣」、「你確定他對你是走心不是只走腎嗎」、「感覺只把妳當炮友」、「早晚有天男生可能說，因為你不想做，所以我去找別人做呀，這樣有錯嗎」、「好難過，這種男生都能交女朋友了」。