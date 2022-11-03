民進黨昨（2）日舉辦「終結黑金 贏回正義」記者會，邀請民進黨南投縣長候選人蔡培慧、宜蘭縣長候選人江聰淵、苗栗縣長候選人徐定禎，與總統兼民進黨主席蔡英文一同宣示終結黑金，贏回正義的決心。蔡自爆，她是來自一個正派、善良、家世清白的環境，從高二起就靠著自己在火鍋店打工，半工半讀獲得台大博士學位，懇請大家支持像她這樣的從政者。

民進黨選在投票日倒數24天，於黨中常會前記者會邀請南投縣長候選人蔡培慧、宜蘭縣長候選人江聰淵、苗栗縣長候選人徐定禎，一起與蔡英文宣示「終結黑金 贏回正義」的決心，強調「翻轉家鄉」就看這一次。

蔡培慧昨日在臉書發文表示，南投要改變就要勇敢站出來投票，呼籲大家11月26日，不要放棄救南投的機會，讓大家一起「回投改變」。

蔡培慧更強調，她是來自一個正派、善良、家世清白的家庭，沒有雄厚的背景支援，從高中二年級起就到火鍋店去打工，靠著自己的努力半工半讀努力向學，才獲得台大生物產業傳播暨發展研究所博士，懇請鄉親南投縣長候選人支持 1號，給她改變南投的機會。