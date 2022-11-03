行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純參加桃園市圖書館總館互動多媒體專案，行政院長蘇貞昌稱，沒有參與任何標案。國民黨桃園市長候選人張善政競總發言人凌濤在臉書發文，質疑蘇巧純參加的是什麼會議，痛批蘇貞昌說法是睜眼說瞎話。

藍營批評桃園市立圖書館總館工程轉包蘇巧純經營的二三設計公司，違背當初稱不參加任何政府標案的承諾。蘇貞昌今天稱一如承諾，我們沒有參與任何政府的標案，該公司也沒有任何投標。至於民間的廠商基於專業，來進行民間廠商間的合作，這是再正常不過。

凌濤說，桃園市總圖預算從22億元追加到31億元，而桃園市府去年保障原本的春原營造，獲得2495萬元的「互動多媒體」標案，「全台數位系統有限公司」列名執行計畫書中。

凌濤也發現，3月起4次會議，由館長姚敦明主持的多媒體會議，都是二三設計公司，出席簽到的人都是蘇巧純，嚴重違反「政府採購法」第65條得標廠商應自行履行工程、勞務契約，不得轉包。

凌濤又說，如果蘇巧純參與桃園市總圖的會議標案，叫做「沒有參與任何政府標案」，那蘇巧純參加的是什麼會議？賺的是誰的錢？不是中央的前瞻經費，就是桃園市的納稅錢！痛批蘇貞昌說法是完全睜眼說瞎話，騙完神明又要來騙桃園市民。

凌濤表示，蘇貞昌又「吃了誠實豆沙包」，竟然自稱二三設計是「我們」，不禁懷疑蘇貞昌在標案過程有沒有下指導棋？金流有沒有任何一筆錢來自蘇巧純的二三設計？蘇貞昌都無可迴避，桃園市長鄭文燦也必須出面說明！