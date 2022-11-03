高雄市岡山區3日清晨天空出現「怪霧籠罩」，當地居民也聞到陣陣塑膠味。高市府環保局獲報後，調派無人機到岡山區、橋頭區、梓官區等地執行露天燃燒巡察作業，共發現6處露燃區，燃燒面積共約500餘平方公尺，目前環保局持續追查行為人當中。

環保局指出，清晨岡山區大氣條件不利，包括風速不高、清晨混合層高度低，容易造成汙染於地面盤旋。經查3日上午6時到7時橋頭測站PM2.5濃度29微克／立方米，為黃色普通等級。另外，調閱微型感測器資料上午6時起，自寶米路往西南方延伸有明顯的汙染高值，顯示可能有現地可疑汙染源。

環保局表示，接獲民眾陳情後，隨即派出無人機至岡山、橋頭、梓官等區進行露天燃燒巡察作業，目前共查得6筆露天燃燒區域，燃燒面積共約500餘平方公尺，目前持續追查行為人，並加強執行附近工廠及露天燃燒稽查。

環保局呼籲，秋冬季節高雄地區大氣擴散條件較差，容易造成汙染物於周遭持續累積，呼籲民眾應該避免露天燃燒行為，而造成空氣汙染。