美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）10月初在推特提出俄烏和平解決方案4提議，要網友投票是否支持，其中包括要烏克蘭承認克里米亞半島屬於俄羅斯、烏克蘭永久保持中立等。後續美國媒體針對這項提案對美國人民進行調查，結果顯示33%選民同意他的方案，只有24%不認為可行。
馬斯克10月初在推特發文，提議4項終結俄烏戰爭的和平方案，並且開放網友投票：第一，俄羅斯兼併的烏克蘭4州重新舉行公投，並且由聯合國進行監督；第二，克里米亞正式歸屬俄羅斯；第三，確保克里米亞有充足水源；第四，烏克蘭維持中立。
這則推文讓烏克蘭人跳腳，烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）直接回嗆他「滾開」。調查結果顯示，59.1%網友不認同他的提議，40.9%贊同。
美國「新聞週刊」（Newsweek）委託顧問公司「Redfield & Wilton Strategies」於10月23、24日間針對1500名美國選民進行調查，結果顯示美國選民對馬斯克的提案意見分歧，33%的選民同意他的提案，只有24%選民不認為他的提案可行。
不過這份民調也顯示，43%受訪者「不知道」他的計畫是否能成為結束戰爭的穩定和平解決方案的基礎，顯示選民們認為這場衝突比他的提案更為複雜。
另外民調結果也指出，52%美國選民認為，烏克蘭的目標應是收復俄羅斯2月入侵以後的所有失土，而非2014年就失去的克里米亞、烏東頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk），之後再進行和平談判。
此外，60%選民相信除掉俄羅斯總統普丁是結束戰爭的最佳方式，18%認為除掉普丁太極端。
58%受訪者相信，如果戰爭繼續，普丁在烏克蘭使用核彈具有「現實可能性」；41%表示不知道現階段俄羅斯或烏克蘭哪一方比較可能贏；33%認為戰爭可能拖到2024或之後才結束；只有37%相信戰爭拖愈久，對烏克蘭愈有利。
這項民調的抽樣誤差落在正負2.5%。
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