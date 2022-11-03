中央流行疫情指揮中心近期陸續放寬確診者隔離天數，11月7日起先調整為「7+n」，11月14日起再縮短為「5+n」。外界關心是否會進一步考量將確診隔離天數降至3天？指揮中心發言人莊人祥表示，由於確診者到第3天時多數還是陽性，較可能具有傳播力，因此暫不考慮。

指揮中心公布5+n隔離／自主管理天數說明。（圖／指揮中心提供）

國內疫情脫離高原期，但變異株威脅仍在，有民眾擔心，5+n的後幾天如果快篩陽性還是可以出門，是否會造成疫情威脅？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，確實有一定比例的確診者在5天後仍會快篩陽，比例約4到5成，但病毒量已經較5天內下降，可推估傳染力降低，且後續還有自主健康管理的禁止聚會、聚餐等規定。

九合一選舉即將在11月26日舉行，莊人祥指出，只要可以出門就可以投票，自主健康管理規定和過去一樣，請全程戴上口罩，並且盡量不要接觸65歲以上長者和幼兒；投票所應會提供乾洗手等消措施，且多數設在通風良好的場所，只要按照秩序去投票即可。

隨著疫情脫離高原期，有醫師預估，下一波重點是調降新冠肺炎的法定傳染病分類，評估指標是世界衛生組織（WHO）何時解除緊急公共衛生事件，時間可能落在今年底或明年初。莊人祥表示認同，但強調還需要考量一些配套措施，像是如何針對輕症患者做監測，以及如何讓高風險確診者都能獲得口服抗病毒藥等。

如果新冠肺炎傳染病分類從第五類降為第四類，是否會同步解除口罩令？莊人祥表示，兩者可能是不同考量，而且口罩可能是分階段實施，針對室內和室外場所做規劃；因此戴口罩和傳染病降類應該沒有太大的關係。