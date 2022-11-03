活動由金管處長鄭瑞昌針對轄區傳統建築活化利用成果進行業務報告與通盤檢討。(于家麒攝)

內政部長徐國勇(右1)與立法院內政委員會召委林文瑞(右2)討論交流簡報內容。(于家麒攝)

內政考察團一行也親身走進瓊林民防坑道，體驗戰時民眾躲防空洞的感覺。(于家麒攝)

參訪途中媒體向徐國勇提問「喜相逢」餐敘事件，徐國勇當場不客氣的回說「這是胡亂爆料」。(于家麒攝)

內政部長徐國勇今(3)日上午造訪金門，與立法院內政委員會召委林文瑞、立委陳玉珍、李德維、游毓蘭等人一早前往瓊林聚落視察，在參訪途中徐國勇被記者提問，日前被台北市議員徐巧芯爆料在「喜相逢」餐廳和民進黨高層及多位不明人士餐敘事件之原委，徐國勇不客氣的回說「這是胡亂爆料」，不需在選舉期間用這個來蹭聲量，祝她高票當選。

立法院內政委員會一行在召委林文瑞帶領下，一早先至瓊林聚落視察金門國家公園的傳統建築活化利用執行情形，內政部長徐國勇也特別飛抵金門會同視察，活動先由金門國家公園管理處長鄭瑞昌針對轄區傳統建築活化利用成果進行業務報告，並對國家公園計畫進行通盤檢討。

簡報結束後，考察團一行也親身走進瓊林民防坑道，體驗戰時民眾躲防空洞的感覺。在參訪途中有媒體向徐國勇提問，日前台北市議員徐巧芯曾爆料，和民進黨高層及多位不明人士餐敘，其中竟然還出現內湖警分局長王炳睿，質疑是行政不中立，對此，徐國勇當場不客氣的回說「這是亂爆料、胡亂爆料」，祝她高票當選，但不需要在選舉時用這個來蹭聲量。至於徐巧芯所指的背對著鏡頭的人是黑道，徐國勇說，那個人是內湖科學園區的理事長廖全平，當時在座的人哪位是黑道？簡直是胡說八道。

隨後一行人轉往翟山坑道，視察金管處對戰役史蹟的保存與活化利用情形。徐國勇說，他在金門當兵時是在水頭小艇隊服役，當時幾乎每個禮拜都要到翟山營區進行一次裝備檢查，這次有機會重回故地視察，一定要好好回味年輕時當兵的榮景。