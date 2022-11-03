南韓梨泰院的萬聖節活動釀踩踏意外，造成156位民眾身亡，此事一出震驚全球。高雄醫學大學附設中和紀念醫院攜手壯闊台灣聯盟合辦「後盾計畫I Can Help」，由外科醫生、高級救護技術員共同教導民眾，面對緊急意外事件時，該如何應變、止血與簡易搜救等技能。雙方也於2日簽訂合作協議，未來將在南部陸續實行計畫，強化民眾的災難應變。

高醫外傷及重症外科主任陳昭文表示，民眾對大型空間聚會要隨時保持警覺，事前預防勝於損害控制。民眾若在活動現場陷入人流當中難以脫身，必須將雙手保持在胸前，創造足夠的空間讓胸廓足以起伏呼吸；倘若不幸遭受推擠而摔倒，民眾可以屈膝抱頭，以保護頭頸部被踩踏，再盡可能起身用手保護胸廓呼吸空間。

陳昭文表示，大型災難發生時的關鍵3要件，分別為「有效處置」、「有效溝通」、「有效協作」，民眾可透過急救教學課程學習自保，進而學習如何溝通與協作。

「沒有人願意遇到災難，但是萬一那一天出現，希望大家都能學以致用，將傷害減至最低。」高醫副院長黃炫迪表示，高醫近年也辦理諸多到院前創傷的課程，這次更希望能藉由課程將創傷及緊急應變的觀念推廣到一般民眾，將救死扶傷機制的啟動點更提前。

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表示，台灣有2300萬人口，但警消人數不到10萬人，當大型災難發生時，我們需要更多備援，若民眾能受過訓練的話，不僅可知道如何保護自身與家人安全，更可互相幫忙減低災害造成的傷亡。

陳昭文說明，高雄市近年緊急傷病資料呈現重大外傷合併院前休克的傷患，比未休克的病患有近4倍死亡風險，社區內的援手機制應更早啟動來銜接補強目前的救護作業。為了強化災難應變的專業深度與教育廣度，雙方已簽訂合作協議，將持續在南部開辦緊急應變相關課程，期待結合高醫外傷急重症的專業與壯闊台灣聯盟在社區的應變能量，讓民眾面臨災難時不只是打119，而是能自救與救人，讓救急救難成為全民任務。