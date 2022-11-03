遠東集團旗下9大上市公司之一的裕民航運（2606）運力UP，在集團董座徐旭東主持下，今（3）日舉行210,000載重噸海岬型散裝貨輪新船「裕浩輪」、「裕瀚輪」「雲命名」儀式。

裕浩輪、裕瀚輪船長299.92公尺，船寬50公尺，載重噸210,000公噸，是青島北海造船公司為裕民航運建造的四艘210,000載重噸海岬型散裝貨輪系列中的第一及第二艘，為裕民船隊汰舊換新計畫的生力軍。

此系列船舶秉持節能環保概念打造，配置最先進MAN B＆W主機，安裝導流罩、消渦鰭，採用低阻防污漆等節能措施，搭配FSM船隊安全管理數位化系統，貫徹裕民的綠色航運信念。此外，主電機均配備氮氧化物處理系統，滿足IMO Tier III氮氧化物排放要求，其EEDI（船舶能效設計指標數）低於基準線-25％，超低油耗超越IMO第二階段EEDI -20％的要求，提升裕民的競爭優勢。

Clarksons最新預估，今年船噸增長率約2.8％，明年約0.8％，增長比例相對較低，同時因應節能減排要求，將加速老舊船舶汰換，預期目前全球散裝航運供給仍吃緊。環保法規船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保規定將於明年1月上路，以綠色節能概念設計打造的裕浩輪及裕瀚輪加入，將有利於提升裕民的競爭優勢。

裕民表示，由於供應鏈中斷、地緣政治、俄烏戰爭、氣候變遷、通貨膨脹等因素影響全球經濟成長，市場不確定性仍高。裕民將持續布局策略聯盟，創造雙贏模式，尋求優質客戶，簽訂長約鎖定獲利，並加強風險管理，持續數位轉型，透過船安系統升級，打造智能船隊，強化核心競爭能力。

裕民目前有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪（VLCC）及超大型礦砂船（VLOC）及海洋風電人員運輸船（CTV）等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.6年，加上合資及在建船舶，裕民船隊運力為73艘，總載重噸位為882萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。