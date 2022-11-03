一般多認為心肌梗塞與三高有密切關，但醫師表示，曾遇一名33歲竹科工程師，無三高病史，某天突然感覺頭暈、噁心及胸口痛而掛急診，經過檢查診斷為心肌梗塞，其中供應心臟血液的3條冠狀動脈，其中一條已90%阻塞。經了解該男性的生活習慣才發現，該病患平時飲食高油、高鹽、高糖，還很少運動。

東元醫院家醫科醫師黃彗倫在《醫師好辣》節目中分享，該名工程師從沒想過自己有心臟問題，因突然感覺頭暈、噁心、一直想吐、心臟胸口痛，而來掛急診，醫師一查是心肌梗塞，需在90分鐘內接受心導管治療。他說明，人體有3條冠狀動脈供應心臟，該病患其中一條已經阻塞90%，所幸手術順利打通血管、放入支架，救回病患一命。

他表示，該病患並無高血脂、高血糖、高血壓等三高病史，讓人不解他為何突然心肌梗塞，經了解才知，該病患生活習慣為「三多一少」，即飲食上偏愛多油、多鹽、多糖，以及很少運動。

黃彗倫表示，現代人心肺功能真的不好，越來越多研究顯示，只要肌肉強度越強、心血管越健康，肌耐力強就可降低三高罹患率與猝死率，「所以心肌和骨骼肌是有關連的」，民眾日常一定要維持運動的習慣，以利健康。