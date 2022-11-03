副總統賴清德副總統今前往帛琉國家醫院，見證新光醫院與帛琉共和國衛生部遠距醫療中心設備捐贈儀式。（曾薏蘋攝）

副總統賴清德副總統「帛旅專案」於今前往帛琉國家醫院，見證「中華民國（臺灣）新光醫院與帛琉共和國衛生部遠距醫療中心設備捐贈儀式」，賴清德表示，期盼能增進帛琉民眾的健康福祉，並加強臺帛未來各項合作，讓兩國邦誼更加穩固，人民的感情更加密切。

副總統致詞時表示，今天非常榮幸和帛琉共和國席嫵杜副總統、衛生部長Gaafar Ucherbelau、參、眾院國會議員、各界貴賓以及所有訪團成員，一同見證臺帛兩國衛生合作更進一步深化，他衷心祝福這套遠距醫療設備能夠增進帛琉所有民眾的健康福祉。

賴清德也感謝新光醫院侯勝茂院長，2007年擔任我國衛生署署長時，參與了帛琉醫療中心的興建。15年後的今天，他擔任新光醫院院長，將目前最先進、也是帛國人民最需要的遠距醫療設備，送到帛琉醫療中心。

副總統提到，侯院長是醫界前輩，在他眼中，侯院長將帛琉人民當作臺灣人民一般的照顧。他也感謝新光醫院吳東進董事長， 對臺帛兩國醫療合作計畫的大力支持，新光醫院醫療團隊在帛琉所作的一切，讓他感受到醫療誓詞的落實，也就是一定要竭盡所能奉獻一切，為人類服務。

他指出，此套醫療設備是臺灣目前最先進的遠距醫療設備，臺灣也正面臨人口老化，以及偏鄉醫療的困境。面對5G新時代來臨，臺灣政府希望結合先進醫療設備，解決所面臨的醫療問題，剛好也適用於帛琉的需求。

副總統進一步指出，這套遠距醫療設備，包括友達集團的達擎行動診療車，搭載了一套遠距醫療智慧平臺，可以到帛琉任何一個地方，充分發揮遠距照護、遠距諮詢、遠距診斷、遠距處方等各項功能，也傳達了整體臺灣人民對帛琉的感謝，感謝惠恕仁（Surangel S. Whipps. Jr.）總統、席副總統以及各界在國際上為臺灣發聲，協助臺灣加入「世界衛生組織」（WHO）等國際組織。

副總統強調，臺灣非常期待能和帛琉加強各項合作，包括醫療、教育、文化、外交、產業、經濟、觀光等領域，讓兩國邦誼更加穩固，人民的感情更加密切。

侯勝茂致詞指出，「遠距醫療中心」成立後，帛琉民眾透過遠距診療車看診，行動診療車配備包含手持式五官鏡（耳鏡、口腔鏡、皮膚鏡、數位眼前房攝影機含移動式下巴架），台灣新光醫院醫師可以遠端操作設備，高解析影像並可調整鏡頭角度，讓醫師能看得更清楚。

他舉例，皮膚科醫師透過皮膚鏡高解析的影像，醫師能遠端之下便能清楚辨別肉眼難以辨識的病灶；數位皮膚鏡還能記錄每次皮膚影像，皮膚科醫師可以追蹤。

侯勝茂表示，未來帛琉民眾將能享受更快更好的專科醫療，用網路跨越國家疆界，達到小病帛琉馬上看，大病轉診回台灣，大幅提升居民的就醫便利性。