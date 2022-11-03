苗栗縣府為響應國際身心障礙者日，3日頒獎表揚苗栗縣傑出身障人士、身障者家庭照顧者楷模、績優身障福利服務專業人員及身心障礙福利社團、優先採購績優單位，籍以鼓勵社會大眾共同關心、重視身障朋友的平等與權益。

今天的表揚活動委由苗縣視覺障礙者福利協進會辦理，在精彩的開場表演中揭開序幕，縣長徐耀昌與社會處副處長張國棟、身障服務科長羅幸蘭、代表議長鍾東錦出席的議會主任陳鴻男頒獎表揚6位傑出身障人士、9位家庭照顧者楷模、10位績優專業人員、5個優先採購績優單位、11個績優福利社團。

縣長徐耀昌恭喜接受表揚的傑出人員與單位，希望藉此活動喚起大家關心身障的議題，讓身障者擁有充分平等的人權、工作權、生存權，與你我一樣享有「公平參與」、「機會平等」、「權益保障」。

接受表揚的傑出身障人士：陳火土、張瀚澤、葉博忠、林秀批、林香鎮、徐敬宗。

家庭照顧者：邱秀菊、丁玉燕、陳甜、張貴榮、解貴羽、張雪娥、吳秀珍、張瑞嬌、賴嘉玲。

績優專業人員：黎淑華、張宸禎、藍力琪、劉肇芹、高榮慶、陳幸珠、徐韻琪、羅淑瑩、徐秀芳、連靜娟。

優先採購績優單位：大湖衛生所、獅潭鄉永興國小、後龍鎮大山國小、南庄衛生所、獅潭鄉戶政事務所。

績優身障福利社團：優等：苗縣脊髓損傷者協會、智障福利協進會、視覺障礙者福利協進會。甲等：身心障礙福利協進會、肢體傷殘自強協會、展夢圓關懷協會、康復之友協會、無障礙關懷協會、身心障礙燭光技能發展協會、聲暉協進會、特殊教育關懷協會。