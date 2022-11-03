以親民簡潔的內容，多元跨界開拓劇場可能性的【衛武營小時光】，已經和許多觀眾共度療癒時光，是最能代表衛武營年輕活力的獨家系列節目。2023上半年6檔節目邀請高人氣獨立樂團、火紅YouTuber和新興即興喜劇劇團在衛武營表演廳帶來獨家演出。衛武營會員獨享24小時限時「鐵鳥票」將在11/8率先開賣，提供會員購買6檔節目不限票級票券各1張，11/9起會員可自由選購喜歡節目，11/16全面販售開放眾人一起搶票。無論是聽團仔、喜劇掛或是路人甲，趕緊會員卡辦起來準備搶票。

Cicada使用鋼琴、木吉他、小提琴、大提琴共4種樂器，作品專注於臺灣的土地和生物。(衛武營國家藝術文化中心提供)

大象體操，其獨特演奏技巧及高度原創音樂風格，被日本媒體喻為「新世代技巧派」的臺灣搖滾樂團。(衛武營國家藝術文化中心提供)

2023 上半年【衛武營小時光】以「自由邊境」為命題，當疫情逐漸遠離，人與人的距離不再封鎖，人們又可自由地漫遊在各種景色之間，在【衛武營小時光】裡，邊境自己定義，沒有主流非主流，提供努力生活的觀眾，用60分鐘時間跨越日常邊境走最短的距離，在衛武營欣賞音樂、歌唱、喜劇娛樂，享受不被打擾的小時光。

新生一號劇團作品以即興喜劇為主，劇團推出的《超即興》系列皆大獲好評。(攝影林軒朗)

此次【衛武營小時光】系列邀請3組樂團：Cicada、大象體操與跑跑機器人，透過獨立樂團的充沛創造力，呈現當代音樂更多元的樣貌。來自高雄的Cicada是臺灣流行音樂界獨樹一幟的純音樂樂團，Cicada原意為蟬，樂團以之命名是因為蟬的出現常常只聞其聲不見其形，Cicada使用鋼琴、木吉他、小提琴、大提琴共4種樂器，作品專注於臺灣的土地和生物。2023/1/4（三）的《從海洋走向山林》音樂會貫串過往創作軌跡，從潛入海洋開始，接著走進中央山脈核心谷地，最後重回最初悸動遙望無際的太平洋。

高雄在地的數學搖滾樂團大象體操，其獨特演奏技巧及高度原創音樂風格，被日本媒體喻為「新世代技巧派」的臺灣搖滾樂團，曾受邀至日本Fuji Rock、美國Camp Flog Gnaw音樂節、英國ArcTanGent等萬人以上國際音樂節演出。2023/4/26（三）《夢境》亞洲巡迴：高雄演唱會，將是樂團此次巡迴唯一臺灣場次，要讓樂迷跟著音樂逃離現實的喧囂繁瑣，掉進一場在世界振翅的夢。

曾兩度入圍金音創作獎的跑跑機器人，音樂風格以極微主義為創作核心，並融合多種風格及元素，包括鋼琴、打擊樂器、吉他、電子噪音與模組合成器等組成，不僅衝擊聽眾與表演者間的感官，更令觀眾深入其境地感受詩意。2023/6/21（三）的演出《時間密碼》，樂團將不同的音樂元素破碎再拼湊，各個樂器彷彿駕駛太空艙帶領科技推進藝術界線，透過影像聲音創造出嶄新感官體驗。

YouTube平台的發展，提供許多影音創作者發聲機會，讓有趣多元的題材能被大眾看見，激發更多創作的可能性，2023 上半年【衛武營小時光】邀請兩組高人氣YouTuber演出，流行樂YouTuber那那大師，因獨到訪談功力讓多位天后卸下偶包激情唱跳，受封「女星鬆弛劑」，那那大師不僅精通華語金曲，帶觀眾自由穿梭華語金曲年代，個人演唱功力也因翻唱阿密特的〈好膽你就來〉以及原創曲〈到家了〉獲得專業音樂人讚賞。2023/2/22（三）《那那大事！》音樂會，那那大師精選感動自己的旋律，並與多位新銳音樂家合作，以不插電方式翻玩經典，和觀眾一起唱聊青春。

YouTuber兄弟檔黃氏兄弟黃雍哲、黃挺瑋，頻道訂閱數突破200萬，兄弟間反差個性和可愛互動深深擄獲粉絲的心，弟弟瑋瑋更以歌手身分陸續發佈超過10支單曲，透過歌曲陪伴觀眾度過人生不同的階段及經歷。2023/3/22（三）的《暖心小時光》，黃氏兄弟希望藉由演出帶給觀眾力量，在屬於每個人的樹洞時刻中一起聆聽內心聲音，共同度過暖心小時光。

現場喜劇演出在當今的劇場和網路串流媒體蔚為主流，近期崛起的喜劇表演團體：新生一號劇團，作品以即興喜劇為主，劇團推出的《超即興》系列皆大獲好評，連續兩年票選獲得臺北藝穗節「喜劇中的喜劇」獎項。2023/5/24（三）即興喜劇《超即興高潮》，劇團挑戰無腳本、無暗樁演出，內容完全來自現場觀眾建議，所有的台詞都是現場創作，演員必須在最短時間內賣弄身段、臨場發揮，以突如其來的效（笑）果讓觀眾爆笑不已、無法自拔。