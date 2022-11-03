加班這個詞是上班族最不想聽到的，但是他們想法卻不一樣，《科技紫微網》運勢專欄指出生肖蛇、生肖虎、生肖豬、生肖牛就算要加班，會適時地展現自己才能，讓各位看到。

▍生肖蛇：形象霸主。

生肖蛇很在乎自己的形象，最害怕無人關注，即使加班，也不放過維持好形象的企圖，絕對要刷存在感，所以形象霸主非他莫屬，並且也很懂得適時表現自己，忙碌可以有，但形象不可無，只要加班，就要讓大家都看到，恨不能讓全天下的人都知道他們很忙，一直在加班之中。

▍生肖虎：守時霸主。

生肖虎做事雷厲風行，注重效率，總是一副朝氣蓬勃的樣子，加班這樣的事，絕對會速戰速決，不拖泥帶水，他們能把時間管控得很緊湊，把事務的輕重緩急一一列出來，然後就三頭六臂的迅速忙碌起來，最好能提前完工，堅決不超時，加班守時霸主，捨他其誰。

▍生肖豬：療癒霸主。

生肖豬親和力極強，總是臉上掛著笑容，很容易滿足，對人對事都極具包容力和愛心，另一方面，他們對吃的完全沒抵抗力，辛苦加班時更要好好慰勞一下自己，滿足了口腹之慾後才能心情愉悅地投入到工作中，當然也不會忘了與自己一樣辛苦加班的同事們，總是會訂飲料和美食請大家，是人人稱讚的療癒大使。

▍生肖牛：勤勉霸主。

面對工作，生肖牛是最勤奮的，默默耕耘，努力不懈，不怕苦不怕累，他們加班從不會抱怨或偷懶，會非常投入工作中，即使困難重重也不會輕易放棄，他們有一股韌性和堅持，為了工作，廢寢忘食加班也心甘情願，不需要被別人鞭策，反而是別人努力追趕的好榜樣，說他們是勤奮第一名，絕對當之無愧。