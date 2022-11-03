嘉義縣全台獨創「到宅訓練外籍看護工計畫」和「管路安心計畫」，民眾服務滿意度高達95％，今舉辦成果發表。（呂妍庭攝）

嘉義縣衛生局今舉辦「五心照護服務到嘉」成果發表，脊椎損傷插尿管的吳先生也當面感謝嘉義縣長翁章梁，為他們設想許多、做了許多。（呂妍庭攝）

嘉義縣衛生局今舉辦「五心照護服務到嘉」成果發表，接受訓練的外籍看護也到場參與。（呂妍庭攝）

嘉義縣全台獨創「到宅訓練外籍看護工計畫」和「管路安心計畫」，不但民眾服務滿意度高達95％，連審計室都高度誇獎，還將嘉義縣的的推廣經驗分享給全台縣市，今衛生局舉辦「五心照護服務到嘉」成果發表，嘉義縣長翁章梁感謝所有人的努力，讓兩個計畫能順利成功執行，而脊椎損傷插尿管的吳先生也當面感謝翁章梁，為他們設想許多、做了許多。

翁章梁說，「到宅訓練外籍看護工計畫」和「管路安心計畫」發想來自於他照顧父母親的經驗，除他深刻了解管路滑脫求助無人的切身經驗，加上鄉下長輩特別依賴外籍看護，除照顧者和被照顧者的關係很重要，看護技巧的訓練更重要，但看護常常是24小時服務，根本沒辦法出來上課，所以衛生局就把專業醫事人員、外籍通譯員送到家，為看護實地訓練。

衛生局2019年5月推出「到宅訓練外籍看護工計畫」，媒合各國通譯員協助專業人員到宅指導及加強外籍看護工照顧技巧訓練，隔年再推出「管路安心計畫」，目前已訓練外籍看護工1140人、提供4549人次到宅一對一照顧技巧指導，並同步媒合264位通譯員即時翻譯溝通服務。

另管路安心計畫以區域聯防模式，由專人24小時諮詢及到宅服務，總共提供1502人次的緊急服務，節省375萬的救護車往返費用，以及減少1502次急診服務，3年來服務已建立良好口碑，今年更獲審計部頒發「110年下半年度行政機關優良實務案例」表揚。

今成果發表由陽明醫院失智據點長輩帶來演出，個案吳先生也由太太陪同到場，親自表達對翁章梁團隊的感謝，吳太太則代表家屬上台給予縣府團隊鼓勵，與醫事人員、外籍通譯員代表共同貼上「五心標章」，場面溫馨。