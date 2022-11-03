國搜中心及海巡署搜救巴拿馬籍「鑫順一號」12名失蹤船員，3日進入海空動員搜索的第四天，因受到海上惡浪狂濤影響，尚未發現失蹤船員的蹤影；搜救人員指出，船員如果都已從2艘救生艇落海，情況就不樂觀。空勤總隊及國防部搜救機接續前往搜救，海巡署台北艦、金門艦及屏東艦等大型船艦，持續中南部海域執行搜索勤務。

「行船走馬七分險！」巴拿馬籍「鑫順一號」水泥專用船，10月31日下午在彰化外海因主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員，5人獲救、12失蹤，獲救的5名船員昨天已由「長源輪」貨櫃船載抵達台中港32號碼頭，協助中部航務中心進行後續行政調查。

船務代理公司指出，劫後餘生獲救的5名印尼籍船員，歷經海上狂風巨浪的漂流，他們回想海上驚濤駭浪九死一生的場景恍如隔世，憑著一股求生的意志擺脫死神的糾纏；目前他們都祈禱另12名夥伴都能歷劫歸來，船員昨天都接續打電話回印尼向家人報平安。

海巡署表示，為搜救失蹤的12名船員，國搜中心規畫由空勤總隊及國防部搜救機接續起飛展開海域大搜救。海巡署由台北艦、金門艦及屏東艦等大型艦艇，執行海上搜索勤務；另100噸以下巡防艇，因海象關係在台中港待命，視狀況再出港協助搜索。