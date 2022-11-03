28歲大陸女星張兆藝從童星時便出道，陸續參與科幻兒少電視劇《快樂星球》系列，去年她宣布結婚，隔月就趕進度的生下一女「優優」。昨(2日)她透露，家中社區才解封第一天，自己竟然要做的是帶女兒上醫院，原來她家廁所的玻璃門無原因自動炸裂，還傷了女兒，導致她滿頭是血。

張兆藝早年在電視劇《快樂星球》飾演「冰檸檬」一角走紅，去年她曬出結婚證承認已婚，老公是圈外人寶哥，她也承認是雙喜臨門，寫下：「感謝各位祝福，我確實是懷孕比領證早兩個月這樣子」，並對另一半喊話說：「雖然我每天醒來，都想一巴掌把你打醒，但看到你帥氣的臉龐，想想算了。你的臉拯救了你生命」。

張兆藝發文。（圖／翻攝自張兆藝_zy微博）

升格當媽的張兆藝，去年自曝到賣場餵母乳的驚魂記，表示某天帶優優逛商場，女兒肚子餓了她便進母乳室準備餵母乳，說時遲那時快，當她一抬頭便見到一名男子偷窺，隨後大剌剌開門，似乎想更近看張兆藝餵母乳，而她為母則強立刻開罵：「這位男士你是不識字嗎？你是不知道什麼叫做母嬰室嗎？」而該男最後也摸摸鼻子「落跑」。

張兆藝曬出女兒頭破血流照片。（圖／翻攝自張兆藝_zy微博）

近來張兆藝的微博常分享跟女兒的互動，昨她則自曝衰事從天而降，她寫下：「我真服了，解封第一天去醫院了，家裡廁所按這種玻璃門的自己炸了，這都有安全隱患的！優優頭上都是血​​​​」，至今仍不清楚事發原因，有網友問：「是寶哥的血搞到優優頭上了嗎」，她回應：「優優頭上破了，寶哥也被劃傷臉了」，另有人關心說：「百度了一下說可能是由於安裝不當、質量不合格、養護不合格、溫差大造成的，可以給玻璃貼一層防爆膜，找專業人士多問問吧」，她表示：「不按（裝）玻璃門了怪可怕的」。