讓大人小孩欣喜若狂的巨喵神又來了！國民黨新竹市長參選人林耕仁今(3)日在臉書宣布，這次巨喵神周日要降臨在龍山公園，「大家準備好了嗎？」許多網友也直呼「超可愛」。

林耕仁在臉書以「大仁哥親子趴－巨喵又來了」為題發文，並指出上次活動迴響熱烈，他也覺得巨喵神的眼神有點厭世又有點可愛，如果只來一次，實在是太可惜，所以特別拜託並再次邀請3公尺巨喵前來，「加持林耕仁」。

林耕仁透露，活動時間為11月6日，周日的13:30-16:30；活動地點：龍山公園（近龍山西路、慈祥路）；表演團體有子瑍哥哥、粟粟姊姊。

許多網友也回應表示「到現場一看，超可愛的」、「好可愛～上次很可惜沒去到，這次會帶孩子一起去」、「哇！巨喵要來龍山公園，在我家附近」、「小孩好愛巨貓」、「貓咪又來了~~~太可愛」、「可以許願來馬偕旁有3座溜滑梯這裡的公園嗎？這邊孩子也很多唷」、「超讚的活動」。