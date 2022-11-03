40歲的女星王心凌因為參加《乘風破浪的姐姐3》因此人氣暴漲，再次贏來事業的高峰，成為繼劉畊宏後第二位在大陸人氣暴漲的台灣明星，據了解，她與科技業富二代藍蔚文傳了5年緋聞，近日更被目擊男方進出女方香閨，似乎有同居試婚的意味，意外掀起熱議。

王心凌儘管已經40歲，依然少女感十足，一首當年紅遍大街小巷的「愛你」又再度被唱紅，勾起許多人的回憶殺。回顧王心凌過往的感情經歷跌跌撞撞，多次遭遇渣男，甚至連親密照都外流，造成她的事業上的困擾，所幸的是她一直以來都沒有放棄，轉往大陸錄製綜藝節目，讓她人氣再度暴漲，事業攀向第2次高峰。

最近王心凌被拍到與交往5年的緋聞男友藍蔚文互動親密，藍蔚文從她的家裡出來，駕駛百萬名車外出，而王心凌則帶著助理出門參加私人宴會，兩個人似乎已經同居。

據了解，44歲的藍蔚文是從事科技行業的富二代，在2019年王心凌忙於巡演的時候，被媒體拍到帶著辣妹出差過夜，王心凌方面表示已經分手。而2020年兩人約會再次被拍到，當時王心凌和藍蔚文從餐廳出來，還幫男方整理衣服，舉動像是情侶一樣相當甜蜜，外界不禁猜測兩人已經複合。