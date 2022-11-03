馬伊琍飾演上海老闆娘。（澤東提供）

唐嫣飾演浦西明珠。（澤東提供）

辛芷蕾扮演北國佳人。（澤東提供）

《繁花》海報有著滿滿的王家衛影像風格。（澤東提供）

改編自金宇澄茅盾文學獎同名小說，由王家衛擔任監制、總導演，胡歌領銜出演的劇集《繁花》，3日釋出「繁花似錦」預告和全新海報。見胡歌飾演的上海阿寶轉身蛻變寶總，主場景之一黃河路也首度曝光；而馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾3位女主角，攜部分主要角色率先登場，老中青三代演員集結，演繹90年代上海春風乍起的燃燒歲月。

最新釋出的預告中，胡歌飾演的阿寶由菜場青年蛻變轉身成為上海寶總，從獨坐溫熱瓦片暢想未來，到黃河路上口口相傳。阿寶鬥志昂揚、敢闖敢拼，在迎風時不松懈，逆風時不氣餒，成功的背後是永不言敗的堅持，在他身上匯聚著那個年代無數上海青年的奮鬥身影，未來可期，夢想可達。

首次曝光的3位女主各富魅力，馬伊琍飾演的上海老闆娘，玲瓏剔透，不見兔子不撒鷹；唐嫣飾演的浦西明珠，心有猛虎，不撞南牆不回頭；辛芷蕾飾演的北國佳人，勾魂攝魄，不到黃河心不死。在申江兒女多奇志的奔騰年代，她們是上海灘最靚麗的風景，綻放獨屬於自我的風採。

此外，更有游本昌、鄭愷、陳龍、黃覺、董勇、楊皓宇、曾美慧孜等一眾實力派演員悉數登場，連原著作者金宇澄亦在預告中粉墨登場，參與特別演出。另劇組人員耗費心血，1比1實景搭建還原場景，琳琅耀目的霓虹招牌，映射著上海90年代紛繁的人間煙火。《繁花》將在騰訊視頻獨家播出。