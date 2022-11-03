國內今出現2年來首例霍亂本土個案，40多歲中部女子日前吃了生蝦、生蚵，5天後開始腹瀉，後再出現頭暈、解水樣便等症狀，日前確認感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1-Ogawa），經治療後症狀改善，目前已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，女子10月13日晚間吃了生蝦、生蚵，10月18日開始腹瀉，10月22日因持續頭暈、噁心、嘔吐、解水樣便及上腹部疼痛就醫並收治住院。由於女子糞便培養出疑似菌株，於10月28日通報，並於11月2日檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1-Ogawa），經治療後症狀改善，目前已出院。

莊人祥表示，這名女子有高血壓、癌症、胃潰瘍等慢性病史，平時有服用強效胃藥，降低胃酸分泌以治療胃潰瘍。女子近期無國內外旅遊史，三餐多自行烹煮，同住者3人皆無疑似症狀。衛生單位已啟動各項疫情防治調查，並安排採集個案同住家人糞便檢體送驗，亦轉知地方政府食品衛生管理單位進行衛生稽查及汙染食品來源之追查，釐清可能感染源。

霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期通常為2至3天，透過食用受污染的食物或水傳播。由於霍亂弧菌對胃酸的抵抗力不佳，通常須吃入大量的細菌才會致病，但對於胃酸不足、胃部切除過的人或免疫機能較差者，少量細菌即可能致病。感染症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等。

根據統計，2018至2021年每年本土病例數分別為7、0、1、0例。另近5年（2018至2022年），我國未出現境外移入病例。由於霍亂弧菌可久存於汙水中，ㄧ旦生食受汙染水域捕獲的海鮮（特別是甲殼類或貝類），就有可能遭受感染，疾管署提醒民眾應避免食用生魚片、生蠔或未熟貝類等。

此外，疾管署也提醒食物應充分煮熟，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水；非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存；保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，正確使用肥皂及清水洗手，以降低感染風險。民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。