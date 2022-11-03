台南新營因有52億元的國圖南館等重大建設，房價近來飆漲，新營區的大樓、華廈建案，10年前大約每坪7萬元，3日動土的春虹機構新案、以及清景麟即將公開的大樓案，每坪開價都將逾25萬元，等於新營房價10年上漲257.14％。

春虹機構相關企業春田建設，位於台南市新營區金華段的1,481.54坪基地，3日上午動土興建15層樓建築，春虹建設機構副董事長黃宗元表示，該公司10年前，就前進新營推案，當時的房價大約是每坪7萬元。

黃宗元指出，由於多個重大公共建設投入，包括52億元的國圖南部分館、以及36公頃的產專區開發案等，新營目前的新大樓、華廈案，每坪開價都已來到每坪25萬元左右，比3年前上漲至少40％，更比10年上漲257.14％。

他說，春虹機構在全台各地推案，迄今已超過1.2萬戶，看好南台灣的市場發展，除了3日動土的金華段建案，也將持續積極佈局新營的土地與建築開發，目前已有多塊取得的土地，正在規劃中。

新營過去推案多以透天為主，不過，3年前開始出現越來越多的集合式住宅，清景麟建築團隊總經理杜昀容表示，新營大樓、華廈、電梯公寓增多，主要原因之一是地價上漲，以目前的行情來看，建商購地興建透天，總價可能要到3,000萬元，銷售不易。

據了解，清景麟建築團隊去年以每坪39.99萬元，標得新營長勝營區建地，預估今年12月將會預售開賣，每坪開價將是3字頭，而春虹機構3日動土的建案，預售開賣價則在每坪25萬元左右。