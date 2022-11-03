空勤總隊直昇機昨搭載神鷹山區搜救清境中隊人員上山，山區雲霧太厚無法執行任務返隊。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

56歲男性山友參加8人登山團，上月25日從南投縣仁愛鄉屯原登山口啟登，預計30日由奧萬大下山，未料29日因高山症發作於三叉營地待救，礙於山區天候不佳直升機無法救援，患者下撤、地面救援部隊抵達前7小時不幸過世，其大體在山區等待了5天，3日直升機完成吊掛，他終於回家了。

南投縣消防局指出，10月29日近8時獲報，56歲山友高山症發作、呼吸困難，先請隊員攙扶患者先慢慢下撤，希望能舒緩其症狀，立即申請空勤直升機支援，礙於高山天候狀況不佳，直升機無法執行，同步派5名搜救人員冒雨馳援，同步利用LINE建立搜救群組，橫向聯繫家屬、指揮科、林務局、警察局等，遺憾患者於下撤途中過世。

5名搜救人員10月29日出動冒雨日夜趕山路，希望能儘速接觸到患者並予以救助，其中隊員施凱文等人雨靴摩擦小腿肚導致破皮受傷，仍咬牙忍痛挺進，30日中午得知患者下徹途中過世，令人遺憾，晚間7時抵達，用睡袋、帳棚打包大體等待直升機吊掛，但天候持續有雨、溪水暴漲，搜救人員先協助4名山友安全撤退。

死者家屬體恤搜救人員辛勞，同意天氣好轉，再申請直升機將大體吊掛下山。空勤總隊直昇機昨搭載神鷹山區搜救清境中隊人員上山，山區雲霧太厚無法執行任務返隊，3日再載5名搜救人員至第一獵寮搬運大體，開闢適合吊掛點，上午10時許直升機完成吊掛並降落奧萬大停機坪，將大體交由警方及家屬處理，圓滿完成任務。