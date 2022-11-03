台中市年度文創設計盛會「2022創意台中及鐵道217」自10月28日起在綠空鐵道南段一連舉行十天，這週末11月5日及6日邀請兩大知名市集「舊物盛典」、「原創盛典」近百攤位參展，其中5日更設定為「復古派對主題日」，歡迎民眾跟隨台中在地社交舞團Let’s Swing Taichung學習復古社交舞，一起體驗台中舊城區的摩登時代。

台中市政府文化局表示，活動地點靠近台中火車站，從民權路與建國路交叉口捧著鈴蘭花葉的大白兔「驚奇台中」裝置藝術開始，共有5大展間如「城市聲景」、「奇幻森林」、「工藝生活」、「火煉創生」、「混搭台中」，還有民眾最喜歡打卡的5大戶外裝置、5位插畫家作品，帶領民眾分別從觸覺、視覺、聽覺、味覺，感受台中的多元風貌。

2022創意台中入口意象，非常吸睛。(圖/台中市政府文化局提供)

「混搭台中」策展人，同時也是執作設計負責人林宜蓁說，這次集結代表台中舊城區繁榮時期的產業，與不同新創品牌合作，將傳統產業翻轉成嶄新樣貌，激盪出屬於台中在地的混搭精神；如福器飾物代表早期銀樓產業，茚台灣、Guate分別代表布莊、西裝訂製產業，蕭百草涼心店代表青草街，透過新世代設計能量，為舊產業注入新的創意能量及精彩火花。

「不同風格的元素藉由設計手法融合在一起，不但不失去原本的精神，反而呈現出一種全新的風格！」參與跨域媒合的插畫家良根，這次特別將中區獨特的歷史脈絡與水文結合，創作出「綠川與吊腳樓」。他說，有些東西會隨著時代更迭漸漸消失，但作品會代替它傳承下去，藉由這次創作，能為自己的故鄉留下歷史印記，感到很榮幸。

新銳插畫家aminwu繪製活動摺頁集章地圖。(圖/台中市政府文化局提供)

文化局指出，為導引民眾按圖索驥，逐一造訪精彩豐富的展覽作品，特邀插畫家aminwu繪製活動摺頁集章地圖，以台中「舊城區的摩登時代」為主題，將復古舞蹈元素融入各行業人物中，如購物女子、黑手大哥、旅人、工藝家、舞者等，展現歡樂節慶氛圍；活動期間民眾可於服務台索取摺頁，至各集章點蓋滿至少10個章後，填寫活動問卷，即可至服務台兌換主視覺口罩等小禮。

「2022創意台中及鐵道217」將舉辦至11月6日止，每日上午11時至下午6時。今年活動場地綠空鐵道南段，從學府路一路延伸至台中驛鐵道文化園區第一月台，也串連舉辦「台中文創設計聯合展」，從火車站下車民眾，可沿月台愜意散步、觀展，感受綠空鐵道的悠閒氛圍。詳細活動訊息可上「創意台中」活動官網、臉書粉絲專頁及台中文創設計聯合展官網查詢。(台中市政府文化局廣告)