戶外機能服大廠光隆(8916)今召開董事會，承認前三季季報，受惠於成衣規模經濟效益高，光隆第三季合併營業利益、稅前及稅後淨利同創歷史新高，單季稅後淨利3.7億元，年增3,167.5%，前三季稅後淨利8.09億元，已超過去年全年的獲利，每股純益達5.79元。

光隆第三季合併營收以32.1億元，年增78.7%，其中成衣部門的營收為17.2億元，不僅比去年同期成長134.1%，營收比重也逾半，達到53.6%，連帶使本業獲利也大幅攀升，加上匯率助攻，使光隆第三季合併營業利益及稅後淨利均同創歷史新高，合併營業利益3.51億元，年增952.8%，稅後淨利3.7億元，年增3,167.5%，每股純益2.78元。

成衣出貨帶旺，使光隆前三季得以繳出一張漂亮的成績單，合併營收81.53億元，年增38.6%，合併營業利益7.81億元，年增297.5%，稅後淨利8.09億元，年增198.1%，並大幅超越去年全年的5.15億元，更呈現三率三升的走勢，每股純益5.79元。

若由轉型的成果來看，光隆成衣部門的績效表現相當耀眼，前三季營收達45.32億元，遠超過去年全年36.9億元的成績，年增率70.8%，營收比重也由去年同期的45%上升至56%，毛利率達21%，上揚4.1%，不僅對整體的毛利率有拉升的效果，本業貢獻度更高，營業利益年增266.3%，占整體合併營業利益的比重也達到79%。

至於羽絨和家紡部門，今年兩部門前三季的表現均屬平穩，各部門的營收都有二位數的成長，獲利也明顯改善，尤其羽絨部門的毛利率更由同期的6.7%勁揚至11.6%，已順利轉虧為盈，而匯率持續走貶，也對光隆的獲利帶來錦上添花的效果，前三季匯兌利益1.78億元，每股稅前純益貢獻1.3元。

展望第4季，成衣的接單穩定，單季營收仍有雙位數的成長，營收比重有挑戰六成的機會，預期光隆第四季合併營收仍將優於去年同期，全年的合併營收可望重回百億元的水準，並有挑戰新高的實力。