FOMC會議美國聯準會再升息3碼，同時釋出升息步伐放緩，但整體升息幅度維持高檔的鷹派訊息，市場憂慮經濟衰退加劇，美股也應聲震盪走跌，保德信指出，根據30多年來每逢經濟衰退期間股市表現，可發現股市往往領先景氣衰退落底並反彈，除了科技泡沫事件美股觸底時間相較景氣衰退來的晚，包括1990、金融海嘯、疫情爆發等，都是美股率先落底，並於衰退後領先展開反彈走勢，反映出現在反而是逢低布局，靜候市場彈升的好時機。

富達投信則認為，聯準會一如市場預期升息3碼，此為聯準會今年來第4次大幅升息，但表示考慮累積緊縮貨幣政策之遞延效應，預估最快12月初升息幅度將有所放緩；然而，為了避免發生類似今年夏季市場對於聯準會升息預期之扭轉，主席鮑威爾也表示最終利率可能較高，富達預估可能為5%，以堅定捍衛貨幣政策立場。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，在科技快速進步、產業制度變革之下，推動不少產業出現新興商機或是整個產業鏈出現全新發展，像是市占率持續擴大的未來移動商機電動車、帶動便利工作與生活的雲端服務，以及成為國際能源供應發展主流的綠能發電等，都是長線看升的高潛力產業；進一步檢視電動自駕車與雲端服務新供應鏈價值面已觸及疫情時低點，尤其又以雲端服務類股的價值面過度修正程度最為明顯，現在開始布局將能大幅掌握未來股價上漲契機。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲指出，近期全球金融市場敏感度提高，易受消息面、數據面及政策看法影響，股價處反覆震盪期等待轉折點，預期經濟正增長未見硬著陸風險，庫存、營收獲利續見修正，研判股價提前反應機率高，年底至明年第一季或有機會出現股價動能轉折，建議伺機低接加碼優質趨勢股。黃筱雲表示，聯準會利率政策將引導通膨緩步下滑，消費及勞動市場仍屬健康，後續檢視個股財報、庫存去化調整速度，投資標的宜留意順週期循環產業，並逢低加碼優質趨勢標的，行情反覆震盪期建議投資人定期定額長期投資，靜候行情轉折時點到來。