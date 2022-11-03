安盛保險(Axa)周三指出，今年前九個月的營收成長2%；但預計將為龍捲風Ian在美國造成的巨大損失，支付約4億歐元(約3.94億美元)賠償金。

該家法國保險公司為歐洲第二大保險商，僅次於德國的安聯(Allianz)。安盛說，今年1~9月營收年增2%，從去年同期的760億歐元增至784億歐元。

財產和意外險的營收增加了3%，達到407億歐元；而健康險的營收增長14%，達到131億歐元。

安盛說，9月摧毀了佛羅里達州海岸線的颶風Ian，預計會是近年來襲擊美國造成公司最高成本費用的颶風之一。

安盛管理高層對颶風Ian提出的賠償要求，經初步估計，扣除再保險和稅費之後的索賠總金額約為4億歐元。

美國總統拜登(Joe Biden)曾說，Ian可能為美國歷史上造成喪生最嚴重的颶風，超過80人死亡。

安盛還證實，將參與義大利西雅那銀行(Monte dei Paschi di Siena；MPS)的增資案，增資金額可能達到2億歐元。

安盛周三股價下跌1.05%，報25.08歐元。