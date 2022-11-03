民進黨新北市長候選人林佳龍確診隔離，預計今日過後出關，還不能參加群聚活動，林陣營持續找來林妻廖婉如、立委蘇巧慧、吳琪銘等人展開掃街拜票，希望有機會讓新北大翻新。

林佳龍妻子廖婉如今天下午與立委蘇巧慧一起掃街，她特地戴上林佳龍競選小物「領巾罩」，帶地丈夫「認真跑」。

對於侯友宜全力輔選侯家軍，蘇巧慧表示，佳龍部長一出來，不管是文宣設計、組織大家群策群力，不分你我讓新北大翻新，這股力量也讓侯家軍感受壓力，讓侯友宜從神隱不見到現在掃街，林佳龍的力量已經在發酵，很有勝選機會。