國民黨南投縣長候選人許淑華今（3）日與中寮鄉長廖宜賢聯合競選總部成立，許指出，未來若有機會入主縣府，她會與廖鄉長合作，推出完善環鄉公路、對外領頭銷售農產、對內引進科技農業、提高假牙補助、一社區一長照中心、增加溫馨巴士、提供青農基金等共7大政策，全方位提升南投各面向。

許淑華今日在臉書發文表示，她與中寮鄉長廖宜賢聯合競選總部成立，從銷農產、設長照、顧青年，務實推動中寮建設，幾大面向下手。許指出，她擔任立委時與黨內立委馬文君一起在中央關心中寮投17線、27線的道路品質提升，同時也爭取大大小小坑溝野溪整治經費，保障鄉民安全、促進農產運輸便利性。

許淑華強調，未來若有機會入主縣府，她會與廖鄉長合作，完善環鄉公路、連線觀光景點，發展中寮特色觀光旅遊；農業上，對外領頭銷售農產到國內外、對內引進科技農業協助鄉民種植行銷；提高假牙補助，一社區一長照中心、增加溫馨巴士等讓長者醫療無煩惱；對於青年，也提供青農基金、開設青年窗口，幫助青年在鄉成家立業。

針對今日的總部成立大會盛況，許淑華表示，感謝成立當天爆棚的鄉親朋友們來為他們加油，謝謝林明溱縣長、馬文君立委、競選團隊陳科材主委、陳月英榮譽主委、張文霙前議員贈送代表好運來的菜頭、凍蒜以及包粽，期待11/26後繼續與大家為中寮鄉親服務。