台灣每年平均有1.2萬名兒少受虐、7.8萬人被通報，而在醫事人員通報中，長庚醫療體系佔了15％，扮演著重要角色。在世界兒童人權日前夕，長庚醫療財團法人舉辦「兒少保護全人醫療照護研討會暨為愛發聲記者會」，呼籲社會大眾共同重視兒少保護，提供弱勢兒童一個美好的未來。

根據衛福部統計，近3年兒虐通報人數平均每年為7.8萬人，其中醫事人員通報約5000人，長庚醫療體系通報佔15％。2021年，長庚醫療體系各院區治療的兒虐個案數為390位，以中重度個案、脆弱家庭者居多。

長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞表示，家本該是最好的避風港，但因家人失業、酗酒、吸毒或遭逢急難，家反而成了壓力鍋，隨時瀕臨破碎。長期處於失衡家庭環境中的兒童及青少年，倘未及時給予相關協助，可能影響人格發展，甚至於日後產生偏差或犯罪行為。

在董事長王瑞慧的號召與支持下，長庚醫療財團法人於2018年成立「兒少保護中心」，整合各院區醫療團隊，結合政府、專業人士、民間單位攜手合作，平均每年編列預算逾1000萬元，執行兒少保護相關服務，早期介入提供長期全人照護與陪伴，期望孩童能獲得療育與復原，健康快樂成長。

小愛莎在2個月大時，因19歲的小媽媽難耐哭泣聲，將其重摔，導致腦部重創出血。在長庚緊急腦部手術、醫療團隊照顧下，小愛莎的抽搐與痙攣狀況獲得改善，但小愛莎的醫療追蹤及照顧問題，成了醫療團隊最擔心的事。

經與屏東縣府社會處合作，小愛莎順利接受安置，4年安置期間都定期到醫院復健、治療，透過心理評估、癲癇追蹤、神經發展等協助下，小愛莎逐步成長，各項成長數值也與同齡相符。目前小愛莎已媒合至國外領養人收養，現在的她留著及肩的長髮，穿著最愛的Elsa公主裝，與新家人展開全新的生活。

衛福部政務次長李麗芬感謝王瑞慧的全力支持，在政府的資源還不充足時，將兒少保護工作觸及到更多角落。高雄長庚醫院副院長龔嘉德表示，長庚醫院將持續守護兒少，並與政府、民間團體、專家學者攜手合作，從醫院走入社區，建構兒少保護全人醫療照護模式。長庚期盼透過完整綿密的社會安全網，避免兒虐憾事再度發生。