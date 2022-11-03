沈慧虹炮轟高虹安不要總以國家機器打壓、特定政黨抹黑的說法，掩蓋遊走法律邊緣的事實。（陳育賢攝）

陳建名（左）疑質高虹安是否讓人頭助理領國家薪水，再回捐給所屬政黨，直指高虹安金流讓人霧裡看花。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹3日下午針對高虹安一連串爭議提出兩點疑問，質疑為什麼高虹安要讓本來就領有高薪的李姓男子擔任公費助理？二問是否有國庫通黨庫的疑慮？並指這些爭議都涉及公共利益，不僅高虹安應說清楚，也提醒年底選舉是品格、守法與價值的選擇。

沈慧虹今天下午在律師陳永來、競選辦公室執行總幹事陳建名、發言人劉康彥的陪同下舉行記者會，沈慧虹說，她長期擔任公務員，守法是最基本的底線，無法理解高虹安身為立委卻知法玩法，遊走法律邊緣、觸及道德底線，做為新竹市長候選人，守法、誠信與操守是基本價值。

沈慧虹指出，高虹安遇到大眾的質疑，涉嫌論文侵權、涉嫌違規兼職、涉嫌詐領助理費、專利爭議，都是閃躲與轉移焦點，回應問題時更是高高在上，完全看不見與人民溝通的誠意，讓新竹人失望。

她強調，高虹安不要總以國家機器打壓、特定政黨抹黑的說法，掩蓋遊走法律邊緣的事實。

陳建名則提問說，高虹安為什麼非「他」不可？高虹安知道李姓助理有高薪工作嗎？為什麼還要由他擔任公費助理？這已經超越一般大眾對「兼職」的想像。

如果李男公費助理工作屬實，且如聲明所述全時段接聽高虹安公務手機，原高薪工作如何勝任？「台灣有哪個老闆，可以同意員工不在其位，24小時做另一份工作，卻坐領高薪？還是其高薪另有其他故事？」

陳建名補充，選舉剩20天，李男若助理工作屬實，應拿出證據，不要口說無憑，「還是高虹安企圖把司法作為拖延戰術？」

他也請高虹安講清楚是否有「國庫通黨庫」的疑慮？陳建名說，公費助理為什麼要捐錢給其老闆的所屬政黨，是不是為了要補上高虹安的責任額度？根據民眾黨內規，不分區立委的募款額度是60萬。

陳建名質疑高虹安在2020年捐出4筆5萬元款項，總計20萬元給民眾黨，李忠庭捐30萬元，高虹安是否讓人頭助理領國家薪水，再回捐給所屬政黨，高虹安金流讓人霧裡看花。

律師陳永來則針對法律層面補充說明，有關助理費爭議，有兩個面向可觀察，其一是這個助理實際上有無執行助理工作？二是助理費核撥下來，有無回流到民意代表的口袋？如符合上述狀況，已觸犯貪汙治罪條例第5條，最輕本刑7年有期徒刑。