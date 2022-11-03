其中1名逃逸勞工身著知名健身房的個人專屬教練衣，讓移民官差點誤認成教練。(專勤隊提供／李俊淇台南傳真)

移民署南區事務大隊台南市專勤隊近日針對轄內3處非法外來人口聚集處進行查察，共查獲26名非法外來人口，其中1名非法移工遭查獲時，身著知名健身房「個人教練」專屬上衣，令移民官一度以為移工是健身教練，但移工一開口就露餡，移工表示，只因覺得上衣相當帥氣就向朋友買下，並不清楚衣服上文字涵義。

專勤隊表示，後壁區一處民宅經多次勘查，發現屋內有數名非法外來人口居住，且大清早就出門上工，於是利用清晨時機發動突襲，失聯移工眼見專勤隊幹員上門，有的往屋頂逃竄，有的往窗外跳，還有2名失聯移工躲藏於帳篷中，屢勸不出，最終還是被移民官逮獲；這2名失聯移工因為擔心專勤隊上門，於是突發奇想在屋內架設帳篷，以為能多一層掩護，這異想天開的舉動不禁令現場查緝人員莞爾。

在另2處北區及南區的大型工地，多名非法外來人口眼見專勤隊幹員上門稽查，紛紛逃竄，或躲藏於隔間夾層，或往街道外逃跑，還有1名失聯移工穿著知名健身房「個人教練」專屬上衣，令移民官一度以為該名移工是健身教練，經盤查後發現是烏龍一場，上衣是跟朋友買來的，因為自覺穿著健身教練上衣很帥氣，所以愛不釋手，不管工作或放假都常穿著。

專勤隊長李建雄表示，後壁區、北區及南區3處共查獲26名非法外來人口。為落實外來人口安全管理，移民署將持續執行查察作為。若是民眾違法聘僱非法外來人口，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。