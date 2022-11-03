美國俄勒岡州警方表示，10月31日晚間發生危險駕駛路怒事件，一名男子下車朝載有一家4口的行經車輛開槍，警方循線查緝後發現，開槍嫌犯竟然是魯福斯市市長瓊斯。

美聯社報導，俄勒岡州胡德河郡（Hood River County）警局表示，魯福斯市（Rufus）市長瓊斯（Dowen Jones）在帕克代爾（Parkdale）附近用手槍朝一台行經車輛連開數槍。

警方表示，載有2名成人和2名分齡5歲及8歲兒童的車輛在281號公路上行駛時，遇到開休旅車的危險駕駛，蛇行之後突然停下來。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，警方表示，就在這家人也放慢速度準備報警時，瓊斯從乘客座位一側下車，朝這家人的車開槍，所幸只有車身受損，無人傷亡。

瓊斯面臨一項謀殺未遂、4項一級企圖攻擊重罪起訴，目前遭羈押在一處矯正機構。仍不清楚是否有律師代表瓊斯發表評論。