新冠肺炎疫情之下，經濟受影響，不少人都面臨失業問題，校園也經常因學生確診而停課。長庚醫院兒保中心觀察，疫情期間的兒虐通報有減少現象，但嚴重度卻有所增加，懷疑因少了校園的通報，而出現受虐黑數。以高雄長庚經手的個案為例，接連幾個都登上社會新聞，其中1名台南女嬰出生半年都沒有名字，疑遭媽媽男友虐待致重傷，另1名高雄21歲爸爸，則因不滿岳父嘲諷，傷害出生40幾天的嬰兒，導致嬰兒死亡。

林口長庚醫院兒保中心主任夏紹軒表示，疫情期間，民眾的經濟條件受到影響，一些父母可能將壓力發洩在兒童身上。這幾年兒虐的通報有所減少，但嚴重度卻增加，原因可能是許多學校停課，而學校是以往通報的重要來源，疫情期間可能是出現了受虐黑數，許多個案沒有被及早發現，直到情況嚴重，就醫才得知。

高雄長庚醫院兒保中心主任徐美欣近來經手的個案中，連續2個都登上社會新聞，嚴重度也較高，其中1個年輕爸爸，因不滿岳父嘲諷，傷害了剛出生40幾天的嬰兒，導致嬰兒過世。另1案則是台南6個月大的女嬰，疑似被媽媽的同居男友虐待，送到醫院時還沒有名字，在戶政系統上屬於黑戶。

徐美欣表示，女嬰當時出現腦出血，插管急救，長庚團隊診斷為兒虐，為她鑑定後，將後續處遇計劃建議給市政府，協助對方安置。除了這幾個個案，亦有一些孩子因爸媽失業，未給保母薪資而被虐待，甚至有爸媽直接把孩子丟包給保母後，就與保母切斷聯繫。

林口長庚醫院副院長邱政洵指出，兒虐並不是只有打小孩，疫情之下，國內也出現了新的兒童受虐模式，長庚醫院曾接獲某1歲個案，媽媽說小孩絕對不打疫苗，且有特殊的理由挑食，送醫時極度營養不良，幾乎快致死。對於不打疫苗的孩子，切勿以為只有醫療問題，這是對兒童的疏忽，是新的兒虐形式。徐美欣也表示，兒少保護個案中，沒施打疫苗的比例都偏高，大約每5人就有1人未按時施打疫苗。

隨著疫情輕症化，民眾的生活慢慢恢復，學校也開始正常運作，夏紹軒認為，通報的情形會慢慢恢復，不過由於經濟表現也會影響兒虐，仍需要繼續觀察。若要減少憾事發生，須仰賴的各個網路之間的配合，儘早發現個案、儘早介入。

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