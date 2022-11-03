國民黨苗栗縣長候選人謝福弘則指，這民調是對手刻意操弄數據帶風向。（謝福弘競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦在民調結果中拿到支持度第1。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

皮爾森數據公司3日公布最新苗栗縣長5位候選人民調結果，無黨鍾東錦為第1名，獲得支持度37.75％，其次是民進黨徐定禎25.84％，國民黨謝福弘則拿到第4名11.42％。對此，鍾東錦陣營表示，對手抹黑毫無效果，「越打民調越高」；謝福弘則說，刻意操弄數據帶風向根本不在意；徐定禎則稱跟過往民調數據落差甚大，質疑民調可信度。

根據民調結果顯示，1號鍾東錦支持度37.75％、2號謝福弘11.42％、3號吳盛聖0.65％、4號徐定禎25.84％、5號宋國鼎16.57％。從年齡層來看，宋國鼎在20至39歲民眾的支持度，以超過3成領先徐定禎和鍾東錦，不過40歲以上民眾的支持度，則是由鍾東錦領先，尤其50歲以上民眾支持度，鍾東錦有超過5成以上的優勢。

從苗栗縣議員選區劃分來看，鍾東錦在第1選區支持度32.16％、第2選區38.86％、第3選區33.78％、第4選區34.18％、第5選區47.39％、第6選區45.69％，其中只有第3選區，以0.22％些微落後給徐定禎的34％，其它數據都是遙遙領先所有候選人。

對此，鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，鍾東錦從參選以來一直都是民調最高，這次比第2名的徐定禎高出將近12個百分點，逐漸拉開差距，10月支持度又比9月增長2.61％，可見民進黨和時代力量窮追猛打、抹黑的選戰策略完全失效，苗栗鄉親的投票意願並沒有因此受影響，反而是「越打民調越高」。

徐廷琮表示，從苗栗縣長徐耀昌表態支持鍾東錦後，鍾的支持度就開始往上攀升，最近又加上立法委員陳超明站出來力挺，猶如如虎添翼，對民調支持度也有顯著提升，18鄉鎮市競選團隊對於「勝選非常有信心」。

對民調結果，謝福弘表示，其實對手陣營一再故意無中生有，以不實資訊開記者會抹黑他，今天對手陣營刻意操弄數據帶風向，他也根本不在意，因為最後真正的民調結果才是投票日，這種刻意美化的數據，只會讓目前不願意表態發聲的民眾更加警覺，在投票當天拒絕有暴力前科又有砂石違法爭議的候選人。

徐定禎則說，5位候選人的支持度相加，居然高達92.23％，意即未表態率僅7.77％，明顯與至今多份民調趨勢將近4成的不表態率有巨大落差，他對此民調可性度存疑，更直言這應該沒有參考價值。

徐定禎表示，每分民調他都會尊重並參考，但是有些手腳太明顯，一看就是壯膽用民調，苗栗選情很明顯已呈現黃金交叉，他自己的心態不會受影響，會繼續用雙腳走遍苗栗爭取選民認同，他不需要靠著民調數字自我安慰。