警方將涉嫌砸店、砸車嫌犯移送法辦。（王揚傑攝）

車禍糾紛拒和解 遭人砸公司砸車

新北市板橋區29歲曾姓男子經營室內設計公司，日前到宜蘭礁溪遊玩時與在地張姓男子發生車禍，進而引發糾紛，張男要求和解但曾男拒絕。昨（2）日凌晨曾男的設計公司門面玻璃及停在門口的大型重機後照鏡遭人砸毀，海山警分局獲報循線追查，逮捕涉案3男1女並起獲毒品，其中3人為通緝犯。嫌犯供稱，因曾男不願與張男和解，故幫友人出氣，否認受張男教唆。偵訊後，全案依毀損、妨害自由、毒品等罪嫌送辦。

警方表示，曾男在板橋區中山路二段的室內設計公司，昨天凌晨4時許遭人砸毀門面玻璃及大型重機後照鏡，經調閱監視器，鎖定1輛租賃車牌，下午3時許即循線在汐止區大同路停車場發現作案車輛，埋伏逮捕39歲曹男、36歲張女、23歲俞男及31歲顏男4名犯嫌，並從車內查獲安非他命4包和吸食器。

警方查出，曹男、張女均為毒品通緝犯，顏男則有詐欺、洗錢、毒品等共9條通緝在身。

據了解，被害人曾男日前到宜蘭礁溪遊玩時，在飯店門口與張姓男子車輛發生碰撞，張男竟找來7人砸毀曾男座車，案件已在宜蘭地檢偵辦，張男要求和解，但遭曾男態度堅定拒絕。

曹男等嫌犯供稱，因曾男不與友人張男談和解，故決定幫張男出氣，租車到板橋砸店、砸車。偵訊後，全案依詐欺通緝、毒品通緝、妨害自由、毀損、毒品罪嫌移送新北檢偵辦。

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