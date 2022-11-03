生涯首次以父親身分踏上賽場的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），選擇以巴黎大師賽作為回歸首戰，顯然許久沒有比賽的納達爾還沒調整到位，全場一共出現多達35次非受迫性失誤，最終以6比3、6比7（4比7）、1比6不敵美國好手湯米保羅（Tommy Paul ）遭淘汰出局。

上個月自己的第1個孩子順利誕生，納達爾為了與妻小團聚，甚至中途退出了賴佛盃，至今納達爾已接近1個半月沒有參與實戰，上1場的單打比賽更是在今年美網男單輸給提亞佛（Frances Tiafoe）的16強。

納達爾過去曾與湯米保羅交手1次，當時在墨西哥公開賽8強以直落2擊敗對方，本場雙方再度對決，身為賽會2號種子的納達爾先拿下一盤，次盤更是率先取得破發，只不過還是遭到湯米保羅逼到搶7落敗，決勝盤納達爾沒有餘力還手，丟掉了3個發球局，最終納達爾以6比3、6比7（4比7）、1比6落敗。

2022年前半段納達爾展現火熱狀態，包含澳網一共拿下了4座冠軍，不過納達爾在溫網4強受到嚴重傷勢影響退賽後，8月後只打了7場比賽，且納達爾過去在巴黎大師賽非常苦手，從來沒有在這裡奪下冠軍，而對於志在年終賽的納達爾來說，如何即時做出調整才是最重要的。