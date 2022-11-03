總統蔡英文在去年宣誓要在2050年達成淨零碳排目標，環保署也在修正氣候變遷因應法並把2050淨零碳排目標入法，但據媽媽氣候行動聯盟今天公布調查指出，台灣僅有35.9％的民眾知道政府有提出「淨零碳排」，其中又僅有30.3％知道淨零目標為2050年，整體只有約10％民眾知道政府要推2050淨零碳排。

民調指出，近5成民眾認為台灣氣候變遷表現不好，但民調結果僅少數民眾知曉，而年初政府公布「台灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」，能源需求僅於 2030至2050年間容許些微負成長，依舊沿用過去的2030年溫室氣體目標，更屢次提及要在2030年後要有新科技加速減碳。

媽盟常務理事徐光蓉說，若要達到2050淨零碳排，則2030年前應加速減碳，目標更應提升至1／3，並努力推廣太陽光電、再生能源、更新公共建築等方式推廣現行科技，「依賴未來科技是推託之辭」。

若與國際民調比較，台灣民眾對氣候變遷已發生的認知比率跟國際一樣高、並普遍認為人為活動是造成氣候變遷的原因，也認為「企業」最應負減量責任；但與國際民調相較，台灣認為政府應將氣候變遷列為「最優先」施政較高，但已參與及可能參與實際氣候行動比率則偏低，徐光蓉說，這代表台灣一般民眾比網路族群有較高的理想性，但怯於行動。