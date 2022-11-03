運動中心議題近日成為高雄選戰話題，國民黨高雄市長候選人柯志恩批評市府在選前猛推運動中心是「衝數字」，並提出楠梓區應建運動中心的訴求。對此，民進黨高市議員候選人黃偵琳怒嗆，楠仔坑運動中心在今年7月5日就已動土，當天她還跟藍營議員同框，可見柯志恩根本無心關注高雄發展。

黃偵琳指出，高雄「楠仔坑運動中心」在7月5日動工興建，預計2024年完工，運動中心建設總經費為4.1億元，並由民進黨立委劉世芳爭取到教育部體育署2億元補助，工程保留既有的泳池結構，並新建地上2層中大型運動中心。

黃偵琳狠酸，「楠仔坑運動中心」動土典禮當天她在現場，她還跟國民黨議員陳麗珍、李眉蓁等人同框，「楠仔坑運動中心」是楠梓地區相當重要的建設，柯志恩卻全然不知情，顯然完全沒跟自家議員討論過在地建設與發展。柯志恩要參選市長，卻對高雄如此不熟，質疑柯志恩是否連「楠仔坑」是楠梓的舊名都不知道？這樣怎麼好意思說自己要來服務高雄市民？