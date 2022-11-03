瑞士的衛浴設備製造商吉博力(Geberit)周四指出，隨著瑞士法朗走強，以及近期房屋裝修趨勢減弱，還有批發商減少庫存的打擊，公司第三季銷售下滑7.5%。

吉博力生產衛浴管線、陶瓷產品和淋浴間設備等產品，該公司說，在7~9月的銷售降至7.9億瑞士法朗(約7.88億美元)。

過去在新冠肺炎期間增加投資改善房屋狀況的屋主，目前由於通膨和抵押貸款的高成本，減少相關活動。

而當海外的銷售要轉換為財報的貨幣時，瑞朗的升值也影響到銷售成績。

由於批發商削減庫存量，以避開近期售價上漲，造成銷售量下跌。吉博力同時公布上季營業利益下跌26.4%，來到1億6980萬瑞朗。

該公司補充說，由於能源價格幾乎是去年同期的3倍，2022年第三季通膨壓力仍持續存在。

該公司被視為是營建業的風向球。吉博力預計，在批發商不願持有太多庫存之下，銷售成績可能持續遭受衝擊。

吉博力大量使用銅、鋅、鎳以及塑膠等原料，今年以來已三次上調價格，以抵消成本上升的影響。

該公司預計，第四季原物料價格將略有下跌。吉博力還預計，能源價格將仍低於第三季水準。

對於2022年全年，吉博力表示，考慮到地緣政治風險和疫情相關不確定性，公司很難提供財測展望。