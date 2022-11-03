國民黨桃園市議員舒翠玲爆料，桃園市長鄭文燦2週前曾邀經濟黨主席張采明出席活動並致詞，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬團隊也同框合影。國民黨桃園市長候選人張善政競辦表示，如今迴力鏢大進化，試問鄭運鵬敢不敢以同標準質疑鄭文燦，沒識人之明、沒承擔責任能力？還是只要遇到鄭文燦，身為「鄭二代」又要雙標不回頭。

張善政競辦發言人曾俊豪指出，選戰開跑以來，民進黨持續對張善政抹黑、抹紅攻勢不斷，但最終都證明民進黨只是雙標最大黨，任何議題都是「綠能你不能」，就像鄭運鵬2008年到對岸和3大國營電信商做生意，面對外界質疑，以「人生經歷」帶過，甚至為申請專利，還承認是中國籍、居住地在中國台灣。

曾俊豪質疑，鄭運鵬一邊抗中保台，一邊為賺人民幣，可以拋棄民進黨捍衛的價值，被踢爆後還態度高傲，始終沒好好向外界說明，登陸做特許生意時接觸哪些官員？有沒有用卸任民進黨立委身分換取互動機會？

曾俊豪也提到，民進黨、鄭文燦與鄭運鵬為挽救選情，連2019年的政黨交流活動都要抹紅、惡意連結，如今爆出鄭文燦和鄭運鵬團隊也與所謂的「親中小黨」有交集，時間就在2週前，按照同樣標準，鄭文燦是否才是紅色門神。

曾俊豪強調，鄭運鵬的迴力鏢來得太快就像龍捲風，不奢求檢視自己，只求他以檢視張善政的標準去檢視鄭文燦，是否沒識人之明？是不是沒有承擔責任的能力？還是只要遇到鄭文燦，身為「鄭二代」又要雙標不回頭。