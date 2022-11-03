桃園市長候選人鄭寶清表示，桃園市長選舉好像快要變成愚蠢與盲目的選擇了，就像是去菜市場買菜就只能強迫挑爛的，真的就沒選擇了嗎？鄭寶清說，難道桃園市民真的要變成被這兩個人不親、土不親與欺瞞拐騙的政黨所支配操弄嗎？難道桃園選民真的要捨棄「市民權利與智力」，向藍綠推出的「中共同路人」集結靠攏嗎？

鄭寶清說，捨棄「清、伶」就是棄捨桃園市民的道德智慧，難道桃園市民就真的被他們視為是愚蠢好騙的市民嗎？桃園市民真的就只有很爛與更爛的選擇嗎？如果真的如此，那我就只能跟桃園市民大家誠心的道歉！

鄭寶清說，向大家道歉，民進黨變的今天如此沈淪墮落、貪污腐敗與鴨霸專制而道歉，向過世的流血流汗、追求民主自由法治人權的民主鬥士道歉，向台灣善良勤奮辛苦的老百姓道歉，向桃園市民 道歉，這8年你們被當傻子一樣的被欺騙，老人家被桃園市長鄭文燦利用完了並拋棄而刪減了應得的年金！這一切都由鄭寶清來承擔。

鄭寶清說，對天發誓，一定幫大家討回公道，討回我們失掉的尊嚴與福利，桃園市民要選擇好與夠好更好的人，絕對沒有理由去選擇爛與更爛的人與政黨！