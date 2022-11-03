俗稱「公營當舖」的台北市動產質借處今年邁向70周年，台北市長柯文哲3日致詞時表示，動質處的利率是0.68％以下，弱勢戶的利率更降到0.36％以下，能經營這麼久實在不容易。配合70周年紀念，動質處推出「流當品快閃購」34標線上拍賣，包含勞力士蠔式日誌型女錶、HEARTS ON FIRE鑽戒、卡地亞女錶（Cartier）、鑽戒等高級精品，底價分別是13萬元、11.5萬和16.5萬。

台北市動產質借處於1952年成立的「公營當舖」，1992年更名為台北市動產質借處希望藉由正名，讓動質處有別於一般當舖，以低利紓困、照顧弱勢為目標，2008年建置台北惜物網，目前已經成為全國規模最大惜物網。

柯文哲致詞時指出，很難想像動質處從成立到現在已70年，雖是公營當舖，卻要自負盈虧，而且外面的利率是2.5％，動質處的利率是0.68％以下，弱勢戶的利率更降到0.36％以下，能經營70年非常不容易。

柯文哲說，動質處成立目的就是要幫助弱勢民眾，提供民眾緊急資金融通服務，他相信這70年來，有很多民眾接受過動質處幫助，頗具公益事業精神，有存在必要，他覺得應該從財政局移到社會局，因為比較像是做社會福利事業。

據動質處統計，目前惜物網動質處會員超過12萬人，參與拍賣機關包含15個縣市政府、中央機關及所屬機關學校等共4311個跨域合作機關，累計成交件數高達35.8萬件，累計交易金額超過14.6億元，柯文哲也笑說，副業常常經營的比正業好。

配合70周年，動質處推出「流當品快閃購」34標線上拍賣活動，除可於惜物網線上照片鑑賞，並可於11月4日下午2至4時現場鑑賞，本次活動除加碼贈送「金湯匙」給得標者，還特別與悠遊付合作，11月1日至15日活動期間使用悠遊付於台北惜物網消費，單筆滿100元以上回饋悠遊付「50元現金回饋券」1張。

財政局介紹當前3個拍賣標的，勞力士蠔式日誌型女表，表殼和表帶是18K黃K金，表盤鑲的10顆鑽石，都是原廠精挑細選同等級的鑽石，表面使用藍寶石玻璃，不易刮傷、透明度高，附有原廠證明，目前二手行情約25萬至30萬，標售底價13萬元。

「HEARTS ON FIRE」鑽戒，主鑽1.006克拉，腰部刻有雷射編號，並附有AGS國際權威的鑽石等級證書，與GIA齊名。戒台鑲64顆小鑽，主鑽石二手價格約26萬，標售底價只要11萬5000元。

「卡地亞女表」，表殼和錶扣是18K白K金，表圈和表耳鑲滿原廠小鑽石，表面玻璃也是使用藍寶石玻璃，可自動上鍊，目前二手行情大約25萬至30萬。標售底價只要16萬5000元。