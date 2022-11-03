新竹市政府為加速民間投資開發及產業發展，近日成功輔導國內第1家專業智慧型網路終端設備公司「智易科技」，透過一站式服務，成功取得工業區立體化20％容積獎勵，新增投資金額達7.94億元、預計容納超過400名員工，成為竹市第2家通過工業區立體化案件。

代理市長陳章賢表示，新竹市自2020年推動「都市計畫工業區受理容積獎勵申請」，藉此強化工業用地使用效能，並提供創新產業發展所需空間，除了增加就業人口外，還能促進產業發展。

新竹市更在前市長林智堅及前副市長沈慧虹的推動下，針對香山工業區啟動轉型計畫，透過設立單一諮詢窗口，助中小企業解決土地使用效率及廠房擴建更新問題，推動產業轉型升級。

陳章賢說，容積獎勵項目分為3部分，包括新增投資容積獎勵最高15％，能源管理最高5％以及捐贈產業空間或繳納回饋金最高30％，合計最高達50％容積率獎勵，提供產業發展所需空間，藉由提升容積率來強化產業用地使用效率，並因應創新產業發展之時效需求。

產發處許智堡處長則表示，此次成功申請的「智易科技」為國內第1家整合寬頻、多媒體、無線以及網際網路通訊協定之專業、智慧型網路終端設備公司。

智易科技藉由香山工業區服務中心一站式協助，成為竹市第2家通過工業區立體化案件，整體開發總投資金額達12.52億元。申請土地面積為8494平方公尺，於立體化3項申請項目中，以新增投資額及能源管理2項共取得20％之容積獎勵，其中新增投資金額7.94億元，總投資金額達12.52億元，屋頂層太陽能光電置容量為211.94Kwp，透過立體化後，開發強度的容積率由原來210％，提高為252％，全案總樓地板面積逾6萬2000平方公尺，為地下3樓至地上13樓的廠房大樓。

產發處補充，市府是於2020年成立「香山工業區服務中心」單一窗口，提供廠商諮詢及服務，除了服務香山工業區，也服務竹市所有廠商。截至目前為止，已主動電訪廠商達300家，並現場拜訪60家廠商，導入專家顧問輔導、訪視診斷共18家廠商，深入輔導3家，市府將持續協助廠商，將傳產製造轉型為機密機械並往智慧製造邁進，鼓勵企業設置營運總部，擴大投資。