新冠疫情第一年開辦的亞洲永續供應+循環經濟會展，持續在疫情中邁向第三年，「TASS 2022亞洲永續供應+循環經濟會展」3日開幕，10國、100家企業，參展350個攤位，並舉辦120場商機媒合會，助攻永續商機。

「TASS 2022亞洲永續供應+循環經濟會展」，是亞洲唯一聚焦供應鏈上下游課題的跨產業會展平台，3日在高雄展覽館開幕，經濟部參事蔡麗娟致詞表示，高雄市是循環經濟推動方案落實的示範場域，在永續循環及淨零減碳上，有許多良好及創新的成。

其中，經濟部推動鋼鐵業製程副產物轉爐石，結合道路瀝青刨除料，將兩項看似無直接相關的循環資源，開發出抗高壓、韌性強的「循環瀝青混凝土」，已試驗鋪設在台塑仁武廠內。

蔡麗娟指出，透過此一循環再利用，過去一般混凝土大約3到5個月要重鋪一次，但，「循環瀝青混凝土」至今24個月，天天承重數百噸的大卡車，路面仍無任何損壞。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫表示，第一年舉辦「亞洲永續供應+循環經濟會展」，是在新冠疫情爆發的2020年，今年持續在疫情中邁向第三年，未來，亞洲唯一聚焦供應鏈上下游課題的跨產業會展平台，還要再辦到2030年，甚至更長。

賴樹鑫指出，全球2050年淨零排放，已是趨勢，「TASS 2022亞洲永續供應＋循環經濟會展」的核心主軸「邁向淨零、實踐永續」，集合、串連供應方及需求方，在此ESG大平台上，創造無限可能的解決方案，成為亞洲最具影響力，也是台灣最大的永續會展及ESG解決方案平台。

他說，今年規劃七大主題專區，除了台灣永續主題館，在綠色製造專區有宏遠興業自然降溫生態保育，建立綠色典範、力麗集團勤儉篤實積極創新，開創永續藍海、日月光的淨零科技，再創全球供應競爭優勢等。

賴樹鑫表示，今年除了再度與循環經濟推動辦公室推廣的台灣循環經濟週系列活動，共同舉辦「台灣循環經濟大聯盟論壇」外，日本日立「One Hitachi Sustainable and Circular Economy Seminar」（永續與循環經濟研討會），更是2022 唯一的亞洲論壇。

他說，今年展會的另一大重點，則是TASS會展獨創，串連供應方及需求方，媒合半導體、光電、鋼鐵、石化、紡織業等12大產業，透過120場「BE商機媒合」，在前兩年都有破億成交金額的基礎上，期待今年的120場一對一商機合會，創造更多可能性。