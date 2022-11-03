國民黨高雄市長候選人柯志恩今日偕同市議員李亞築及市議員候選人鄭東元前往茄萣白沙崙萬福宮及崎漏正順廟參香，獲得不少現場民眾及里長的支持與肯定，柯志恩祈求選戰一切順利，正順廟蘇副主任委員為柯志恩披掛紅彩帶，祝福她選戰順利圓滿，心想事成、高票當選。

柯志恩今日到茄萣白沙崙萬福宮，在萬福宮主委史長明陪同之下入廟參拜，柯志恩手持清香祈求庇佑風調雨順、國泰民安，史長明更送上好彩頭預祝柯志恩旗開得勝。

柯志恩隨後前往崎漏正順廟由蘇副主任委員及在地崎漏里里長邱美麗陪同之下入廟參拜，柯志恩虔誠參拜祈願此次選戰一切順利，團隊出入平安。

柯志恩馬不停蹄趕赴阿蓮區參加清蓮里里長陳伯溫競選連任服務處成立大會，現場群眾對於柯志恩到訪感到驚喜，不僅鼓掌表示歡迎，現場凍蒜聲不絕於

耳。

柯志恩表示，來到清蓮里為最認真的里長陳伯溫加油打氣，第二屆參選最艱困，也需要更多鄉親來支持。柯志恩誇讚陳里長是24小時的服務，電話隨傳隨到服務認真，希望大家這次選戰可以讓陳里長順利連任，也希望大家可以給柯志恩機會來為高雄市民服務。